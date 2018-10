Michelle Soifer no pudo evitar los celos al ver a Kevin Blow junto a Daniela Darcourt

Michelle Soifer y su enamorado Kevin Blow se presentaron en la primera edición de 'El artista del año: El dúo perfecto' como pareja, pero la producción de Gisela Valcárcel decidió separarlos porque no convencieron con su presentación en vivo.

Ante esta decisión, la producción decidió que Kevin Blow formaría dúo junto a la salsera Daniela Darcourt. Mientras Michelle Soifer, integrante de 'Esto es Guerra', se unió a la actriz Rossana Fernández-Maldonado.

La formación de los nuevos dúos no fue del agrado de Michelle Soifer y al enterarse que fue separada de su enamorado, la integrante de 'Esto es Guerra' mostró su claro enojo al retirarse del escenario principal.

Este sábado 6 de octubre se vivió una nueva edición de 'El artista del año: El dúo perfecto' y Michelle Soifer trató de justificar su comportamiento en el programa pasado: "cuando yo me molesto, se me nota y no puedo ocultarlo, pero que quede claro de que yo no estaba molesta porque nos habían separado y tampoco estaba celosa de Daniela (Darcourt)".

Ante este comentario en vivo, la salsera Daniela Darcourt se acercó más de la cuenta a su compañero Kevin Blow a manera de broma, detalle que fue captado por las cámaras del programa. Michelle Soifer notó este acercamiento y no se quedó callada.

"Tampoco así amor, por favor", fue la advertencia de Michelle Soifer a Daniela Darcourt. Aquí el video del incómodo momento que se vivió en el set de 'El artista del año: El dúo perfecto', programa de Gisela Valcárcel.