Nicola reveló su verdadera relación con Leslie Shaw

Nicola Porcella volvió a referirse a la relación que mantiene con Leslie Shaw. Según el 'chico reality' la cantante solo es su amiga, pues de tener alguna relación sentimental, no tendría por qué ocultarla. "Como ya lo he dicho antes, lo vuelvo a comentar. Si pasara algo con Leslie lo diría, no tendría miedo en decirlo, estoy solo desde hace cuatro meses. Me gustaría tener una relación, lo digo pero como no está pasando no tengo que confesar nada", refirió en el programa Estas en todas.

En otro momento Porcella fue interrogado sobre si Leslie ya conoce a su mamá o a su hijo. Ante ello, aseguró que pese a que son amigos desde hace más de diez años, no conoce a su familia. "Mi mamá no conoce a Leslie pero ya dijo que me ve feliz y que está contenta como estoy ahora, pero sabemos que no es momento de que tenga una relación. Para mí Leslie es un 'mujerón' la conozco 13 años, tenemos una bonita amistad", señaló.

Nicola además refirió que no se siente preparado aún para embarcarse en una nueva relación amorosa. "Son cuatro meses en lo que estoy sin pareja, peor en realidad no me siento preparado para iniciar algo nuevo. Quizá Leslie este pasando por una situación similar, no sabemos si ella quiere estar en una relación. Lo que sé es que ella está enfocada en su carrera musical, por lo menos eso es lo que hemos conversado como amigos que somos".

Cabe señalar que ante los rumores que vinculan a Porcella junto a Leslie Shaw, Angie Arizaga, la ex pareja de Nicola y con incluso planeaba matrimonio, le deseó lo mejor a su ex pareja en su nueva relación amorosa. Angie aseguró que no tendría problema alguno si es que se confirma una relación entre Nicola y Leslie.