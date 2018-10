Chyno Miranda rompe en llanto al enterarse de una impactante noticia [VIDEO]

El conocido contante Chino Miranda no pudo evitar lar lágrimas al recibir, en horas de la mañana, una noticia que luego le motivó a compartir un video en Instagram. Sus fans le han escrito de todo.

Desde hace poco se rumoreaba que Chyno Miranda y Natasha Araos se convertirían en padres, pero no fue hasta hoy por la mañana que la esperada noticia se confirmó, y el cantante -con toda emoción- compartió un video del momento preciso en que se entera que será papá.

En el clip, que publicó en Instagram, se observa que el cantante de música urbana recibe un obsequio de parte de su esposa, que contiene un polo diseñado con la frase en inglés: "Dad to be, loading" (Futuro papá) la cual Chyno lo coge con una enorme sonrisa, pero todavía no entendía al 100% el mensaje. "¡Oyee!...Ya va...No entiendo", dijo al leer el mensaje.

Esto motivó a que su esposa, Natasha Araos le diga que termine de revisar la caja, de donde sacó el polo. De inmediato se tomó tiempo para poder buscar y encontrar algo que pueda terminar con su intriga. Y no fue hasta ver y leer una carta que le hicieron entender lo que su esposa quería contarle desde un inicio: que ambos se convertirán en padre por primera vez.

Esto generó la emoción de Chyno Miranda, quien no pudo evitar las lágrimas, romper en llanto y luego abrazar a su esposa con todas sus fuerzas.

"La Noticia más IMPORTANTE que he recibido en toda mi vida @tashie_net", fue el mensaje que el cantante venezolano escribió al momento de compartir el video que ya ha alcanzado los poco más de 306 mil 'me gusta', además de miles de comentarios de sus fieles seguidores que no dudaron en expresarle sus felicitaciones en esta nueva etapa de su vida.

Recordemos que Chyno Miranda estuvo como jurado en el programa de Latina, 'Los 4 finalistas', donde tuvo como compañeros a Eva Ayllón, Deyvis Orosco, Chyno Miranda y el gran Pedro Suárez-Vértiz.