Natti Natasha siente orgullo de sus orígenes y deslumbra a fans con foto inédita

Natti Natasha, intérprete de "Sin Pijama", se pronunció con orgullo sobre sus orígenes en su red social Instagram. En esta ocasión, la intérprete de "Sin pijama" dejó anonadados a sus admiradores al publicar una fotografía de su infancia y la descripción de la misma llamó la atención entre los cibernautas.

"Si Dios me dijera que puedo volver a nacer, le pediría que fuera en la misma tierra, con la misma gente que crecí y me enseñaron a superarme [...]en mi bella Quisqueya, Santiago de los Caballeros, República Dominicana", fue el mensaje que utilizó Natti Natasha para la reciente publicación en Instagram.

En la imagen se puede apreciar a una infantil Natti Natasha usando un colorido vestido, blusa blanca con dos corbatines de rojo y azul, el cabello recogido con dos listones del mismo color de sus indumentaria y una hermosa rosa blanca al costado de su cabeza.

La "dura de las duras", Natti Natasha, hizo hincapié en que nunca se avergonzará de su procedencia y si le dieran a elegir donde volviera a nacer, definitivamente sería su querida Quisqueya, Santiago de los Caballeros, República Dominica.

Por su parte, sus millones de admiradores no dudaron en pronunciarse sobre el particular, dejándole un centenar de hermosos mensajes en Instagram.

"Te adoro Natti", "Te ves igualita", "Hermosa desde pequeña", "Siempre estaremos orgullosos de ti", "Eres súper hermosa", "La cosita más hermosa que he visto", "Me siento orgullosa que seas de nuestra querida República Dominicana", "Nos has cambiado nada, tienes el mismo rostro", "Nunca te olvides de donde vienes, eso habla muy bien de ti", se leen algunos comentarios en Instagram.

La fotografía en mención ya cuenta con más de 100 mil 'Me gusta' en Instagram, plataforma digital que detalla cada una de las actividades que realizan las figuras del espectáculos nacional, local e internacional.



