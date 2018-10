Andrea Luna protagoniza apasionado beso con cantante, ¿qué opina Pietro Sibille? [FOTOS]

Quedan pocos días para el estreno de “Atado a ti”, el primer video del cantante Jair Mendoza, quien junto a la talentosa actriz Andrea Luna, protagonizan romántica historia de amor con un desenlace inesperado, que promete conectar con su público a través de esta potente balada, que se desprende de su primer disco como solista, con el cual pretende consolidarse como uno de los solistas más importantes del país.

El video dirigido y producido por Duilio Sanguineti, nos cuenta la historia de un hombre que lucha con el recuerdo de la mujer que ama y no puede superar a pesar del tiempo. El clip será lanzado la otra semana en YouTube.

A través de las escenas podemos conocer la historia de la pareja. Las memorias llenas de romance e intimidad, que nos presenta a un Jair Mendoza como observador y narrador de la historia. Entre los dos existirá una escena de puro romanticismo y un beso apasionado. ¿Pietro Sibille se podrá celoso?

“Me pareció súper interesante, trabajar con Andrea Luna fue todo un reto, ella es una gran actriz, me ayudó a desarrollar la historia de manera natural, es una artista completa. Fue una experiencia muy enriquecedora para mi carrera porque por primera vez incursioné en la actuación. Las expectativas son muy altas, es el primer videoclip que voy a mostrar con un guión muy bien trabajado. Me interesa mucho que la gente se conecte con la historia y la viva con la intensidad con la que yo la he vivido”, expresó Jair Mendoza.

Por su parte, Andrea Luna comentó que fue una experiencia gratificante grabar con el músico. “El proceso fue muy tranquilo. Todos tenían muy buena disposición y fue muy gratificante trabajar con un equipo tan profesional. Jair es un chico muy talentoso, buen compañero, muy intuitivo, que se dejó guiar por el director y por el equipo técnico y además logra transmitir con su actuación y sus canciones de una manera única”, detalló la actriz.