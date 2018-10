Taylor Swift abrirá los American Music Awards 2018 y las redes se dividen

La 46 edición de los American Music Awards se celebrará el próximo 9 de octubre en el Teatro Microsoft de Los Angeles, Estados Unidos, y contará con Tracee Ellis Ross como maestra de ceremonias. La primera en abrir los premios es la estrella de pop Taylor Swift, pero las redes sociales se dividen.

La intérprete de ‘Blank Space’ abrirá los American Music Awards con la actuación de su tema "I Did Something Bad", marcando el primer espectáculo de Swift en casi tres años de ausencia.

La canción es uno de los temas que incluía su último disco, el polémico ‘Reputation’. Su elección ha provocado una serie de comentarios por parte de sus fans, pues vuelve a desenterrar a la Taylor deliberadamente “mala” que se vio en el sencillo "Look What You Made Me Do".

¿Cuál es el problema que dividió a todos sus fanáticos? El tema fue un hit para Taylor Swift, pero la sacó del club “vendo 10 millones de copias por álbum” en el que solo estaban ella, Ed Sheeran y Adele, haciéndole perder público de Europa. En Latinoamérica no se ha vuelto a escuchar una canción de la cantante en radios y en Estados Unidos solo “Delicate”.

Los nominados a los American Music Awards han sido seleccionados por las interacciones de los fans en Billboard, transmisión en vivo, álbumes y ventas de canciones digitales, así como emisión de radios, actividades sociales y giras dentro de un periodo de tiempo que va desde el 15 de setiembre de 2017 hasta el 9 agosto del 2018. Cardi B y Drake tienen ocho nominaciones. Le siguen Ed Sheeran y Post Malone con seis nominaciones, respectivamente.