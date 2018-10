Paloma Fiuza incómoda tras el sorpresivo 'beso' de Patricio Parodi y Facundo González [VIDEO]

Tras el supuesto beso entre Patricio Parodi y Facundo González en pleno programa de 'Esto es Guerra, la guerrera Paloma Fiuza se pronunció en 'América Espectáculos' sobre este incidente.

"Ese es mi enamorado. ¿Pato no está con Flavia y Facundo no está con Paloma?, ¿qué hacen chapando en pleno programa? Que decepción la verdad. Bueno esa confusión está bien rara, yo creo que voy a tener que hablar con Facundo, eso no me está gustando", expresó.

Al parecer, Paloma Fiuza lo habría tomado con calma, pese a que este polémico hecho fue muy comentado en las redes sociales.

Patricio Parodi también aprovechó para dar sus descargos, y explicó cómo sucedieron realmente los hechos.

El guerrero comentó que todo se trató de una confusión, ya que al momento de que Facundo González va a reclamar a él por un punto y se le acerca demasiado, entonces es cuando decide decirle que se "aleje" y se generó esta controversia.

Incluso culpó a Nicola Porcella de hacer captura de pantalla en el momento del supuesto "beso", y lo calificó de "malintencionado" al subir la imagen en redes sociales.

"Yo creo que la gente me conoce. Si alguien ahí tiene que temblar es él, no yo. Paloma me dijo 'Patricio, ¿no te estás fijando en Facu no?'. No, no te preocupes, menos me fijaría en él", manifestó.

Otro que lo tomó con buen humor fue Facundo González, hasta bromeó con el incidente: "Esos son típicos, les ha pasado a bastantes famosos. Es como que le iba a saludar y como se juntaron las cabezas, pues parece un beso".