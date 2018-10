¿Nicola Porcella envía indirecta a Angie Arizaga?, fans le lanzan duras críticas

Nicola Porcella tuvo una intensa discusión con Angie Arizaga en pleno programa en vivo de 'Esto es Guerra' el día de ayer, que dejó impactados a todos por los fuertes comentarios.

Tras este incidente, el guerrero no tuvo mejor idea que compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, lo que llamó la atención fue la frase que la acompaña.

"“La vida no te quita cosas, te libera de cosas para que vueles más alto” Ahora si a dormir que mañana toca un largo día..Hasta mañana", se lee en la descripción.

Esta polémica frase fue duramente criticada por los seguidores de Nicola Porcella en Instagram, quienes piensan que sería una 'indirecta' para Angie Arizaga.

Incluso, la cantante Leslie Shaw decidió comentar la fotografía al colocar un singular emoji, esto generó el rechazo de los usuarios de la popular red social, al dar a entender que estaría de acuerdo con las indirectas para la guerrera.

"Me quedaré sentada viendo como el karma te dará tu vuelto querido hoy estarás arriba pero mañana quien sabe así que no vueles tan alto que te va doler más", "Cobarde esos no es de hombres aniñado. Ya comportate como un verdadero hombre que bien grandecito estas" , escribieron algunos seguidores.

Por otro lado, los fans de Angie Arizaga comentaron que ella está mejor desde que terminó la relación con Nicola Porcella tras casi 5 años.

"Todo porque Angie por fin abrió los ojos y te dejó", "¿Te libera? Exacto por fin Angie se libero de ti ya era hora que por fin ella este libre para hacer su vida con alguien que si la valore y la respete y sobre todo no la haga sufrir con mentiras", se observa entre los comentarios.

Recordemos que la expareja ha tenido altos y bajos en su relación, hasta estar involucrados en polémicos escándalos como maltrato psicológico.