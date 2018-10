“Es satisfactorio trabajar en plataformas de talento puro”

“Es un regalo que exista ‘Yo soy’, ¡imagínate! Después de 7 años se siente que el público espera con cariño el retorno de un programa”, comenta Ricardo Morán cerca de la final de la temporada 21.

El balance, sostiene, es positivo al margen del rating. El lunes se inicia una nueva temporada. “Con sinceridad, puedo decir que nosotros hacemos un programa que nos gusta ver. Estamos pensando constantemente si este es el programa que veríamos si fueramos público. Mira los artistas que han nacido, parece una constelación de artistas que viven de la imitación, basta ver los locales de Lima y provincias”.

Para Morán, hubo gratas coincidencias con los imitadores y los originales que llegaron a Lima para dar conciertos. “Yo pienso siempre que para un artista es bueno que lo imiten. Es una extraordinaria forma de homenaje, de mantenerte vigente en los oídos de la gente. Cada artista debería preocuparse por tener un imitador, porque lo ayuda y lo mantiene vigente, le da más ganas a la gente de ver al original”.

La competencia

Morán estrenó ‘Los cuatro finalistas: baile’ como el único dedicado solo a bailarines profesionales. Entre las novedades, el programa ha tenido más de una vez a parejas del mismo sexo. El también activista LGTBI, sostuvo que no fue difícil convencer a Latina. “En lo absoluto, al contrario”.

Sin embargo, agregó que para él, el plus sigue siendo que sea un concurso enfocado en la danza. “Lo más importante es que esté dedicado a la calidad del baile a nivel profesional. Creo que en los concursos de baile, todavía no se había ido tan lejos”.

Los sábados compite con ‘El artista del año’, formato conducido por Gisela Valcárcel, con quien trabajó en la primera edición de ‘Yo Soy’. Morán prefiere no hablar de la competencia. “Los objetivos que uno tiene que lograr son los que el canal necesita para su éxito comercial y de audiencia, y en ese sentido, al programa le va muy bien”.

De hecho, confirmó que el formato tendrá una segunda edición de baile que finalizará en diciembre. “Es muy satisfactorio poder trabajar en programas que son plataformas de talentos, y talento puro y duro, con gente que no son celebridades, pero que se vuelven famosas por su talento en el canto y en el baile”.

Cuando lanzó su productora, en el 2012, sostuvo que competir con Valcárcel “sería un honor”. Ahora prefiere no ahondar en esa experiencia. “No hablo mucho de eso. Para mí todas las personas que trabajamos en televisión somos colegas y aprecio el trabajo de todo el mundo por igual. Me encanta que haya espacio para todos. Pero de ese tema puntualmente no puedo decir más (sonríe)”.

De otro lado, Morán ha lanzado el libro ‘Todo está bajo control’, donde revela su acercamiento a la política. Comenta que no postular a congresista fue su mejor decisión. “De la que me libré, eso es lo que pienso. Fue un proceso en lo personal, descorazonador, que es un poco lo que estamos viendo ahora todos. Si hubiera sido congresista, en esta coyuntura, créeme que estaría arrepintiéndome enormemente. Felizmente no continué. Soy activista y lo seré toda la vida, pero eso nunca se va a cruzar con la política, nunca jamás”.❧

