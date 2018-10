Danna Paola“‘Élite’ es un thriller de nuestra realidad”

Desde hoy llega a la plataforma de Netflix una nueva apuesta que aborda de forma descarnada y audaz una serie de problemáticas relacionadas con los adolescentes de hoy. Se trata de ‘Élite’, una producción española cuyo hilo conductor es la lucha de clases sociales, pero a partir de ahí se muestran otros conflictos juveniles como la mentira, la falta de afecto, la soledad, las drogas y más.

La actriz mexicana Danna Paola, quien tiene uno de los roles protagónicos, conversó con La República acerca de su personaje y el aprendizaje que busca dejar el melodrama.

¿Cuál es la diferencia entre esta nueva apuesta juvenil y las series reconocidas como ‘RBD’, ‘Floricienta’, entre otras?

Lo único parecido es que habla de una escuela, pero ‘Élite’ es una versión única, no tiene nada que ver con ninguna otra serie juvenil, no tiene un grupo musical y es cero superficial. Por el contrario, es una propuesta que está llena de temas que se ven en la sociedad a nivel global como el clasismo, las drogas, el sexo, pero de una manera madura, directa y sin maquillaje. Diría que más que una telenovela es un thriller donde se muestra la realidad cruda de un entorno de los jóvenes de hoy en día.

¿Cuál es tu rol dentro de la serie?

Mi personaje es Lucrecia, es la odiosa del grupo, una chica que tiene bien claro lo que quiere y siempre está dispuesta a dar en donde más le duele al otro por conseguir su objetivo. Siempre quiere ser la mejor en todo. Pero en el trasfondo de su personalidad se puede ver que es una niña muy sola en un país que no es el suyo (es mexicana y estudia en Madrid), pues sus padres nunca están con ella.

¿Cómo ha sido el proceso de construir a esta ‘niña mala’?

Ha sido muy complicado porque siempre he tenido roles más bien de sufrida. ‘Lu’ es totalmente nuevo para mí, es un papel muy jugoso, rico de experimentar, emocionante y a la vez difícil de lograrlo. Pero es uno de esos roles que estoy segura de que va a marcar mi vida y mi carrera.

Siendo mexicana, ¿cómo llegaste a esta producción española?

Buscaban una latina para este rol e hicieron un casting gigantesco. Lo cómico fue que la invitación para el casting llegó como spam a mi correo y yo recién lo vi dos semanas después de que lo enviaron. De igual modo, pude hacerlo y a los cuatro días me dijeron que había quedado. Tenía planes de promoción y otros más y todo se tuvo que mover porque en menos de una semana me dijeron: ‘te vas a vivir a Madrid seis meses’... Allá tuve un gran recibimiento. De verdad ‘Lu’ llegó a mi vida para transformarla, ha sido la mejor experiencia del mundo.

¿Hay cierta presión de lograr una gran audiencia, ya que la serie es la nueva apuesta española de Netflix después de ‘La casa de papel’?

Parte del elenco de ‘La casa de papel’ está en ‘Élite’, pero para nada hubo presión de ningún tipo. Además, el boom de ‘La casa de papel’ fue durante el rodaje de la serie, así que no influyó en nada... Pero estoy convencida de que la autenticidad de este proyecto va a conquistar no solo a los jóvenes, sino a los adultos, al público en general. Van a ver el primer capítulo y no se van a poder despegar.

¿Qué pueden tener de especiales los conflictos de una escuela en Madrid para que la serie conquiste a 190 países donde se podrá ver?

Es que los temas que se tocan no son exclusivos de España. Son conflictos que se ven a nivel global y que son parte del entorno de los jóvenes, existen aquí y en la China. La serie es universal.❧