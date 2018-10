Demandan a exguardaespaldas de Kim Kardashian por 6 millones de euros

Dos años después del robo a mano armada que Kim Kardashian sufrió en París, su compañía de seguros decidió demandar al guardaespaldas que se encargaba de la seguridad de la celebrity por 6,1 millones de euros, misma la cantidad que el seguro pagó a la esposa de Kanye West por las joyas que le fueron hurtadas en un hotel de la capital francesa.

La noche del robo, Pascal Duvier, el hombre encargado de la seguridad personal de Kim Karadshian no se encontraba en el hotel. Salió para acompañar a las hermanas de Kim: Kourtney y Kendall a un club cercano, dejando a la celebridad sin resguardo.

Según People y TMZ, la demanda asegura que se dieron una serie de violaciones de seguridad en el hotel que el guardaespaldas no corrigió, como que faltaba una cerradura en la entrada principal del patio o que el intercomunicador de la puerta no funcionaba. La compañía de seguros, considera que Duvier cometió una negligencia y lo culpa de ser el principal causante del robo, pero también arremete contra el conserje del complejo por no tener ningún entrenamiento de defensa, aunque ni él ni el hotel han sido demandados.

Tras el robo en París, Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West decidieron prescindir de los servicios de Pascal Duvier en noviembre de 2016. En tanto, la policía francesa arrestó a 17 personas en París involucradas en el robo.