Paula Manzanal preocupa en Instagram tras ser internada de emergencia por su bebé [VIDEO]

En Instagram, la modelo peruana Paula Manzanal preocupó a sus miles de seguidores con una reciente publicación donde exponía las complicaciones que ha presentado en su 31 semana de gestación, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital y hoy pide que recen por ella.

Paula Manzanal encendió las alarmas de todos sus seguidores al pedir que dediquen oraciones por ella y su bebé al presentar riesgo a tan solo 7 meses de gestación. "Bueno, les cuento que me empezaron las contracciones antes de tiempo. Entonces me toca hospitalizarme unas noches para controlar que este niño no me nazca antes de tiempo", dijo la modelo peruana, quien vive su embarazo lejos del padre del pequeño.

A través de Instagram, la modelo compartió algunos vídeos en los que muestra cómo luce su vientre y su estado al estar hospitalizada con riesgo de un parto prematuro. En las imágenes se ve cómo es monitoreada por la máquina que refleja los latidos del pequeño en su vientre.

"Esta semana cumplo 32 semanas, pero es muy pronto para que nazca. No quiero verlo entubado, récenle a Diosito", escribió la joven en sus historias de Instagram, donde pide a sus fans que le dediquen oraciones para superar el difícil momento que enfrenta.

Como se recuerda, actualmente la modelo vive su embarazo alejada de su expareja, quien pese a que le pidió para casarse, decidió no retomar la relación por todo el daño que recibió y el sufrimiento tras ser rechazada con su embarazo.