Irina Baeva recibe amenazas en Instagram y se pronuncia con impactante video

Gabriel Soto e Irina Baeva, indirectamente, confirmaron su romance a finales de septiembre cuando fueron captados tomados de la mano en su viaje por Los Ángeles, California, noticia que ha generado ácidos comentarios y amenazas en Instagram, sobre todo en contra de la actriz de origen ruso.

Tras los constantes ataques en el ciberespacio, Gabriel Soto, exesposo de Geraldine Bazán, e Irina Baeva decidieron desactivar la sección de comentarios en sus redes sociales. Además, la nueva pareja de Soto protagonizó un impactante video para frenar el cyberbullying.

"Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de abusos, basta de etiquetas porque yo no soy eso. Soy Irina y me gustaría que así me llamen", se escuchó en una parte del video que filtró Irina Baeva en Instagram.

En su reciente publicación en blanco y negro, Irina Baeva también aclaró la situación que está pasando y se niega estar en la fila de las víctimas de acoso.

"No me disculparé por negarme a que me falten el respeto, a que me mientan, o a ser maltratado", agregó Irina Baeva.

La separación del matrimonio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán ha traído varias especulaciones, entre las cuales, Irina Baeva es acusada de ser la manzana de la discordia en esa relación, pese a que el actor ha desmentido estas versiones al explicar los verdadero motivos de su divorcio.

