Michelle Soifer le envía mensaje a Daniela Darcourt

Michelle Soifer se refirió a la dupla que conformará Kevin Blow junto a Daniela Darcourt en El artista del año: El dúo perfecto, pues diversas voces aseguran que su pareja no será de mucha ayuda para la salsera. "A la gente le gusta hablar. Kevin es un chico muy talentoso, creo que no se ha podido lucir al máximo, no ha tenido el tiempo ni la oportunidad, pero él es muy talentoso, confío mucho en él y en lo que va a demostrar. Creo que esta gala va a ser mejor para él, ahora lo verán acompañado de otra persona, pero será por poco tiempo espero", señaló.

"Quizá no se vea como se ve conmigo, de repente, se verá mejor. Además, él es un bello, la gente no conoce una parte de él, pero es un chico súper tierno, muy educado, lo atacan porque es así. Lamentablemente las chicas que me quieren no le agradan mucho él, así como la gente que lo quiere, yo no les agrado. No es porque él tenga algo mal, es mi culpa, creo". acotó. Aún así reiteró que ambos se apoyan mutuamente, se consideran familia y se apoyan como tal.

Respecto a su participación al lado de Rossana Fernández Maldonado, Michelle refirió que han funcionado muy bien en los ensayos. "Es que ya lo hemos hecho antes, en la primera temporada cantamos juntas y nos fue súper bien. Creo que combinamos, el hecho de ser la rubia y la morocha combina bonito. Además, Rossana tiene una voz súper dulce, y yo soy más ronquita, entonces, hay un matiz entre las voces", anotó.

Asimismo adelantó que este sábado saldrán en el reality con un atuendo sexy. "Tenemos que opacar al dúo, de Shantall (Young) y Mirella (Paz), las vimos confiadas, han hecho lo que han querido en el escenario, entonces ahora nos toca a nosotras. Aunque para ser honesta, también me gusta la dupla de Kevin y Daniela, sé que ahí habrá un matiz bonito, ella lo va a apoyar y él va a aprender mucho de ella. Pero por favor le quiero mandar un mensajito a Daniela: 'no te acostumbres mucho, Danielita, de lejos, de lejos'", bromeó.