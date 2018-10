Instagram: Bad Bunny colapsa en el escenario y es internado de emergencia [VIDEO]

A través de Instagram, el cantante Bad Bunny compartió una preocupante cinta para todos sus fans, donde se ve el preciso instante en el que terminó colapsando en el escenario a raíz de un fuerte dolor que sintió durante su concierto, por lo que tuvo que suspender sus shows y ser internado de emergencia en la clínica.

El reggaetonero paralizó su cuenta de Instagram tras difundir una cinta durante su último concierto en Estados Unidos, donde pasó el peor momento de su vida al desplomarse en el escenario víctima de un "fuerte y raro" dolor que sintió mientras animaba a su pública. El intérprete se sentó y recostó en pleno concierto, hasta que no pudo soportarlo más.

"Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio! El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy TODO! Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó mas para los demás días", indicó la estrella del Trap, quien tuvo que mover las fechas de sus próximos conciertos a raíz de su terrible estado.

Después del concierto donde sufrió el colapso, Bad Bunny compartió en las historias de Instagram el momento en el que era atendido y aparece sobre una camilla, mientras una profesional lo revisa.

Un gran momento musical

Actualmente el 'Conejo malo' es uno de los artistas latinos más cotizados del escenario musical, debido a que solo en 12 conciertos logró hacerse con 5 millones 700 mil dólares en Estados Unidos. Espera multiplicar la cifra luego de reponerse de los dolores que los aquejan.