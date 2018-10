Instagram: Shakira lanza bioserie al estilo de Luis Miguel [VIDEO]

Tras acabar su gira el Dorado por Europa y Estados Unidos, Shakira no para ni un minuto laboralmente y ya lanzó su nueva serie biográfica al estilo de Luis Miguel, quien contó parte de su vida en una temporada de Netflix y Telemundo. La colombiana emitió un avance en Instagram y fue un éxito.

Según Caracol TV, Shakira tendrá una serie web en la que narrará su vida. La cantante de 41 años tiene mucho para contar: su camino desde Colombia a los Estados Unidos, sus comienzos musicales, el boom de las caderas iniciado a fines de los noventa, su romance con Antonio de la Rúa, su separación, su romance con Gerard Piqué y hasta la casi pérdida de su voz.

"El primer capítulo lleva por nombre Music is my life. Cuenta secretos de su familia y el camino para ser en una estrella", informa Caracol. "El programa se llamará Shakira Dream, de igual manera que su más reciente fragancia", agregó el escueto comunicado de ese portal.

Para completar ese anunció la intérprete de ‘Chantaje’ subió un avance a Instagram de la serie. "La música es mi vida / Music is my life. No se pierdan el primer episodio de la serie de #ShakiraDream", escribió. Un repaso de su carrera con videos de ayer y de hoy. Muchos seguidores empezaron a preguntarse que la serie podría ser emitida por Netflix.