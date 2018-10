Dua Lipa celebra sus 19 millones de seguidores en Instagram con sexy y atrevida foto

La cantante Dua Lipa literalmente se olvidó que su fotografía fue publicada en Instagram, donde varios de sus admiradores quedaron eufóricos luego de visualizar a la intérprete de "New Rules" mostrándose semidesnuda frente a un espejo, mientras su estilista le acomodaba la "cabellera verde".

"¡Gracias por 19 millones de seguidores, angelitos! Ahora me azotaré la peluca para cantar y bailar por ustedes", escribió Dua Lipa en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

En la fotografía en mención se puede visualizar a Dua Lipa en ropa interior rosada, con una peluca verde y solo una toalla que cubría su busto. Si no fuera por ese accesorio, la cantante y modelo británica hubiera mostrado más de la cuenta en Instagram.

De otro lado, sus fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para demostrarle su gratitud y admiración a Dua Lipa.

"Eres muy hermosa y tu voz es encantadora", "La mujer perfecta", "Te sigo aquí, en tus conciertos y en todas las plataformas digitales", "Mujer fantástica", "Lindas piernas tienes bebé", "Te amo Dua Lipa", "Te amamos mi reina", se leen algunos comentarios en Instagram.

La atrevida publicación de Dua Lipa en Intagram consiguió más de 1 millón de 'Me gusta' y miles de comentarios que destacaron lo bien que luce la intérprete de "Be The One".

Como se recuerda, Dua Lipa, hace un poco más de un mes, cumplió 23 años y lo celebró a lo grande en Ibiza, España, una de las islas del Mediterráneo que acogió a sus familiares y amigos de la modelo británica.



(Foto: Instagram)

