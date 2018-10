Kylie Jenner y el enterizo de licra que acentúa espectacular su sexy anatomía [FOTOS]

Kylie Jenner disfruta de sus días en Miami junto a su hija Stormi. La joven empresaria no da un solo paso sin su pequeña y así lo demuestra no solo en sus publicaciones de Instagram, sino también los paparazzis que recientemente la captaron en un yate junto algunos amigos y la bebé.



La hermana de Kim Kardashian no solo se preocupa de la bebé, sino también de ella y presume sus encantos en un enterizo de licra de color negro. Con esta prenda la celebridad muestra que está en su mejor momento físico tras ocho meses de dar a luz a su pequeña hija que nació de su relación con Travis Scott.

El portal TMZ compartió la foto en Instagram y ha desatado un alboroto entre sus fans. Algunos aseguran que Kylie Jenner está deslumbrante mientras que otros indican que no debería estar con ese enterizo con tanto calor que hace en Miami.

Vía Instagram, la estrella de ‘Keeping Up With The kardashians’ subió una imagen en la que luce en bikini mientras posa para el lente de su fotógrafo y presume su infartante figura. La instantánea tiene dos millones de ‘Me gusta’ en dos horas que la subió a Instagram.

Kylie está demostrando que a pesar de tener tan solo 21 años de edad posee un instinto maternal bastante desarrollado, ya que a diferencia de sus hermanas ella sí luce más cariñosa y apegada a la menor, a quien en cierta medida ya convirtió en una estrella de su Instagram.

Kylie retrata cada momento con su bebé en Instagram.