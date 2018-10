Rodrigo González recibió romántico detalle por su cumpleaños y fans le escriben piropos [VIDEO]

Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', publicó en Instagram una foto y varios videos de la manera en que ha recibido su cumpleaños, donde se ve distintos aperitivos que fueron parte del compartir que tuvo con alguien muy especial.

Además de estas imágenes, el conductor del programa 'Válgame Dios' quiso compartir su emoción de celebrar un año más de vida, hoy 2 de octubre, escribiendo un conmovedor mensaje a sus más de 1 millón 347 mil seguidores en la que hace referencia y hace referencia a la importante compañía de sus seres más queridos en este día de cumpleaños.

"¡2 de octubre! Paso por aquí -hoy que cumplo años- para agradecerles todo lo querido y especial que siempre me hacen sentir. Me gusta hoy celebrar con los míos, con mi familia igual de importante la que tienes como la que eliges, con la gente que quiero y me quiere de verdad", se lee en las primeras líneas del mensaje que el conductor de 'Válgame Dios' escribió.

Pero Rodrigo González, conductor del citado programa que se transmite por Latina, no solo mencionó a sus más allegados, sino también a sus fieles fanáticos, a quienes agradeció por considerarlo como su familia.

"Ustedes son parte de mi familia y yo la de ustedes, nos elegimos mutuamente. Gracias por hacerme sentir parte de los suyos. Los quiero con todo mi corazón", fue el texto que publicó el popular 'Peluchín' en Instagram.

Tras estas emotivas palabras, sus seguidores lo felicitaron por su cumpleaños y le desearon lo mejor, incluso una fiel seguidora de Rodrigo González le escribió sorprendente piropo.

"Feliz cumpleaños Rodrigo, que lo sigas pasando muy bonito. Extraño verte en la TV, pero sé que estás disfrutando de tu viaje. Que sigan los éxitos, bendiciones.Un beso enorme y fuere abrazo. Te quiero y admiro mucho mi bello", "Rodrigo eres un cuerazo, me encanta como conducen el programa, siempre te sigo. Feliz cumpleaños, pásalo súper", fueron algunos de los mensajes de saludos para el conductor de TV.