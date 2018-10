Karla Tarazona se cansó de Isabel Acevedo tras polémico comentario y le responde fuerte

Luego de que Isabel Acevedo asegurara que Karla Tarazona no olvida a su expareja Christian Domínguez, la conductora de TV se cansó de la bailarina y le responde fuertemente. Karla considera que Isabel es la menos indicada para hablar de ella. Además, sostuvo que la bailarina no tiene su respeto, pues ella no lo tuvo cuando empezaron los rumores de ser la tercera en discordia en su relación con Domínguez.

Karla Tarazona le recordó a la integrante de ‘Combate’ que es “una destructora de hogares” después de involucrarse con el cantante cuando estaban casados hace dos años.

"Por favor, qué le puedo responder a una mujer que no tiene escrúpulos, ni sangre ni nada. Ella se ganó la fama de destructora de hogares y siempre se lo voy a recordar. Que la señorita no se llene la boca con sus tonterías. Que se dedique a trabajar y a pensar menos en mí", declaró Karla Tarazona al diario El Popular.

Como se recuerda, Karla Tarazona e Isabel Acevedo se vieron enfrentadas hace dos años cuando contó que estaba separada de Christian Domínguez, padre de su hijo Valentino, después de encontrar algunas evidencias que demostraban la infidelidad del cumbiambero.

Por ahora Karla Tarazona mantiene una relación estrictamente de padres con Christian Domínguez por el bien de su pequeño hijo. Además, fruto de relación con Leonard León nacieron dos niños.