Gino Pesaressi sorprende al ningunear a Mario Hart en pleno programa en vivo [VIVO]

Gino Pesaressi y Mario Hart tuvieron un fuerte enfrentamiento durante el programa 'Combate: el origen del origen', ambos se lanzaron varias indirectas dejando mudos a los competidores, incluso a Gian Piero Díaz.

Cabe resaltar que los dos exchicos reality son los líderes de cada equipo y acompañan a Cathy Sáenz y a la "reina madre" Marisol Crousillat, respectivamente.

Todo empezó cuando Mario Hart indicó que Gino Pesaressi es solo un "mensajero" y "títere" de la productora de televisión, Cathy Sáenz. Esto no le gustó nada al modelo, quien decidió responderle.

"Me he dado cuenta que Mario Hart ha sido constante y sabe lo que quiere que es algo que aprecio y valoro en la gente. Mario Hart tal vez no me conozca, pero yo estoy en la tele mucho tiempo después que él y aún así estamos ahorita en la misma posición... Vamos a ver quién es el mensajero ahora", expresó Pesaressi.

El piloto de autos no quiso quedarse callado y le lanzó tremenda indirecta a su rival, le recordó cuando trabajaba de modelo.

"Yo me acuerdo de ti cuando era chiquito y tratabas de hacerla de modelito en uno y otro programa, entonces quién comenzó en la tele antes fuiste tú", dijo Hart.

Sin embargo, nadie se imagino la contundente respuesta que diría Gino Pesaressi al "ningunear" a Mario Hart, esto dejó impactados a todos en 'Combate: el origen del origen'.

"Yo recuerdo cuando era bartender te veía en al tele y decía, si este chico puede estar en la tele, cualquiera puede estar", respondió Pesaressi, quien luego decidió disculparse por lo que dijo.