Ritter debuta como director teatral y protagoniza película

César Ritter debuta como dramaturgo con la comedia familiar Renata y los fantasmas Buu, una historia sobre una niña que busca la atención de sus padres, quienes están más pendientes del teléfono, de su trabajo y de la Sunat. En paralelo, dos fantasmas (Emilram Cossío y Christian Ysla) llegan a su casa con un reto: asustarla y así demostrar que no deben ser expulsados de la asociación a la que pertenecen.

“Con Emilram, lo que sentíamos con respecto a las obras de niños, era que queríamos que el padre no solo venga a estacionar a su hijo (sonríe), y que él se quede mirando a otro lado. Queríamos también incorporarlo, darle un pequeño mensaje”, nos comentó ayer en la conferencia de prensa de la obra que también dirige y protagoniza.

De acuerdo con el guion, Renata, interpretada por Zoe Arévalo, tiene seis años y espera convencer a sus padres de que la dejen convertir su sala en un parque de diversión. “Es que en esa edad los niños reclaman las carencias y empiezan a formar su personalidad”, señaló el actor, quien en el 2017 se convirtió en padre por segunda vez. “He leído mucho, me informé porque tenía mucha inseguridad. Pero al final, por más que leas, lo que más importa es estar con tu hijo. Eso queremos que vean en la obra”.

Junto con Cossío, fueron convocados por La Plaza para escribir su propio texto. Sin embargo, descarta que por el momento escriba más. “Esta obra es mi hijo, mi gran orgullo, pero está clarísimo que estoy dando solo el primer medio paso”.

Casado con la psicóloga Cecilia Rospigliosi, Mafer de la popular serie ‘Mil oficios’, el actor bromea con que la prueba de fuego será el día del estreno, cuando vea la obra su hija. “Mi esposa vino, quería su ‘devolución’ (ríe). Ella fue actriz, pero no le gustó tanto, pero le encanta ver teatro y me ayuda, yo soy su tesis (ríe). Es mi compañera y está también un poco en esta obra”. Su esposa en ficción es interpretada por Stephanie Orúe.

en cinta de javier fuentes-león

Ritter será el protagonista de la adaptación del libro Busco novia de Renato Cisneros y adelantó que la película se grabará recién en el 2019. “Me llamaron para la película y sí, me identifico con muchísimas cosas, me encanta. Todavía no me he puesto a pensar en el personaje, pero de hecho sí he leído el blog y me parece muy gracioso, hay mucho entrelínea, uno puede tener su interpretación de la historia. Para mí, es un honor”.

Antes de trabajar en ese personaje, confirmó que inicia en breve el rodaje de la próxima película del director peruano Javier Fuentes-Léon (Contracorriente y El elefante desaparecido). “No puedo decir mucho. ¿Si será un protagónico? Sí, en realidad no debería adelantarme... pero estoy muy contento de estar en uno de sus proyectos”.

Fuentes-León dirige la serie de Netflix ‘Distrito salvaje’, que se estrena este 19. Según adelantó el cineasta a inicios del año, este mes empezaría a grabar la cinta Nobleza obligada, una comedia que cuenta con el apoyo de Ibermedia.

Por su parte, Ritter está “agradecido” y en su momento más maduro. “Con el tiempo aprendí que uno se hace con trabajo y cayendo, volviendo a levantarse, ‘chambear’, somos obreros de esto. Tengo trabajo y me siento orgulloso”.❧

claves