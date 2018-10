Adiós a un gigante de la canción francesa

La voz del cantante francés Charles Aznavour, el último gran representante de la música francesa del siglo XX, se apagó. El reconocido artista falleció la madrugada del lunes a los 94 años de edad en su domicilio de Alpilles, al sur de Francia.

Apodado como el ‘Frank Sinatra’ francés, Aznavour grabó más de mil 400 canciones en siete idiomas, 800 de ellas compuestas por él mismo, publicó casi 300 discos y tuvo más de 100 millones de álbumes vendidos, sus canciones fueron versionadas por artistas como Elton John, Bob Dylan, Plácido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli y Ray Charles, lo que lo convirtió en una celebridad de la música.

Sus temas más conocidos son La Mamma, La Bohème, What makes a man, Take me o see me already.

Según se conoce, el artista acababa de regresar de una gira por Japón, pues a sus más de 90 años todavía seguía en los escenarios y decía que cada show era oxígeno que lo mantenía con vida. “No tengo ningún deseo de morir en el escenario ni en ningún otro lugar”, afirmó en mayo pasado. Sin embargo, una caída le había provocado una fractura de un brazo y lo había obligado a anular varios conciertos.

Aunque hace una década evocó la posibilidad de retirarse algún día, Aznavour siguió cantando casi hasta su último aliento. De hecho, tenía previsto actuar el 26 de octubre en Bruselas y pasarse el otoño de gira por Francia.

Sus inicios

Con una voz particular, inició si carrera a los 9 años. Su padre era un cantante que también trabajó como cocinero y su madre era actriz.

Las primeras presentaciones públicas de Charles fueron en bailes armenios, donde su padre y su hermana mayor, Aida, cantaban, mientras que él bailaba. Más tarde descubrió su talento para escribir canciones por las presentaciones que hacía con Pierre Roche, quien tocaba el piano mientras Aznavour cantaba.

Ya consagrado como una estrella internacional, poseía una presencia magnética en el escenario que ponía al público absorto a sus pies, lo que le valió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Aznavour también destacó en el cine en filmes como Disparen al pianista, de Francois Truffaut. En 1997 fue galardonado con un Premio César honorífico, el honor cinematográfico más importante de Francia. Su gran talento lo ha llevado a ser reconocido como un ícono de la canción francesa. Descansa en paz. ❧