Isabel Acevedo 'Chabelita' revela que Karla Tarazona no olvida a Christian Domínguez

Isabel Acevedo, más conocida como 'Chabelita', cumplirá dos años de relación amorosa con Christian Domínguez en tan solo un mes , sin embargo, no todo sería felicidad.

La bailarina arremetió contra Karla Tarazona en una entrevista para el diario El Popular, luego que la conductora de televisión indicara que Acevedo aparenta ser una mujer de valores y principios, pero "viajaba con un hombre casado" cuando aún no eran pareja.

Ante esta declaración 'Chabelita' no se quedó callada y en respuesta, afirmó que Karla Tarazona no olvida a Domínguez.

"Ella es una persona que no me interesa, ella es una mujer que no borra su pasado y siempre va a estar recordando", manifestó 'Chabelita'.

"¡Imagínate! ¿Hablar a estas alturas? ... No me afecta lo que diga, porque estoy trabajando y estoy en otras cosas. Antes sí me afectaba porque no era mediática, además, era la primera vez que estaba con una persona que tiene hijos", agregó.

Asimismo, aprovechó en opinar sobre el programa de Latina, "Válgame Dios" conducido por Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, por criticarla y calificarla como "santurrona".

"Yo declaré en buena onda a ese programa (Válgame Dios) porque siempre tratan de sacar cosas personales mías, y cuando lo editan, ponen cosas horribles de mí. Pero yo lo tomó de quién viene", declaró Isabel Acevedo.

La pareja de Christian Domínguez se animó a contar que el 26 de noviembre celebrará su segundo aniversario con el cantante y actor, por temas de trabajo no podrán viajar, sin embargo, le preparará una sorpresa.