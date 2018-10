Farruquito: "El flamenco sigue evolucionando"

Danza. El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, llegó a Lima para presentarse en el Gran Teatro Nacional. Tras su presentación de ayer, cumplirá su segundo y último show hoy. "El mensaje del flamenco es bonito y directo al corazón: habla de la familia, de aceptarse tal como eres, del respeto a la tradición y al mismo tiempo, innovar dentro del género. Sobre todo, une a más culturas y es capaz de ponerlas de acuerdo, no por la religión ni por ideologías, eso es una maravilla", dijo durante su conferencia en Miraflores.

Sin embargo, aunque es considerado el máximo exponente de esa danza, Farruquito sostuvo que no se siente un maestro. "Ser un maestro del flamenco es muy difícil. Enseñar como yo hago con mis alumnos, es más fácil. Pero ser un maestro significa mucho más, significa que cualquier cosa que digas, hagas,tu filosofía y cualquier movimiento que hagas... sabes que habrá mucha gente detrás. Yo no me siento un maestro, sigo aprendiendo".

Farruquito retomó sus presentaciones en el 2010, cuando obtuvo la libertad condicional por buena conducta, estuvo una temporada en prisión por un accidente de tránsito que provocó. Luego, ha logrado cumplir giras y ha pisado los mejores escenarios. "Yo siempre creo que hay un antes y después en cualquier experiencia de la vida y por lo tanto, yo no he sentido que he dejado nunca la carrera", agregó.

De otro lado, comentó que es positivo que el flamenco se modernice. "Afortunadamente, el flamenco sigue evolucionando y ya ha evolucionado, lo que pasa es que a veces confundimos la evolución con hacer danzas 'aflamencadas' o hacer mezclas. Pero el público solo debe saber si se siente, si emociona con un artista o no".