Yahaira Plasencia: "Prefiero competir con Rosángela que con Daniela Darcourt"

Yahaira Plasencia estuvo de vuelta en "Esto es Guerra" y sus declaraciones con referencia a la cantante Daniela Darcourt dejaron sorprendidos a más de uno en el reality. La expareja de Jefferson Farfán rechazó la posibilidad de enfrentarse a la intérprete de "A esa", si es que aceptaba volver a la producción de América TV.

María Pía no desaprovechó la oportunidad de preguntarle si estaría dispuesta a regresar a "Esto es Guerra", propuesta que despertó una interrogante entre los ávidos participantes.

"¿Regresarías o no regresarías a Esto es Guerra?", le preguntó María Pía a Yahaira Plasencia, quien dijo que sí retornaría, pero antes tendría que analizar las condiciones del productor Peter Fajardo.

"Si tú fueras parte de lo 'Guerreros' y traemos a Daniela para los Retadores, ¿te enfrentarías a ella?", volvió a preguntar María Pía a Yahaiia Plasencia, quien no dudó ni un segundo y le contestó lo siguiente: "Definitivamente no...Prefiero a Rosángela (risas)".

Yaharia Plasencia descartó que haya tenido algún problema con Daniela Darcourt, pero prefiere mantenerse al margen.

"Me están poniendo una rival con la que no he tenido absolutamente ningún tema personal ni nada, en cambio con mi 'amiga' Rosángela....", manifestó la intérprete de "No te he robado nada".

"Queda claro, dijo: 'no'. Solo les digo que en Esto es Guerra cualquier cosa puede pasar", adelantó Maria Pía, que dejó la duda el retorno de Yaharia Plasencia y la posible inclusión de Daniela Darcourt.

Yahaira Plasencia estuvo presente en Esto es Guerra para promocionar su tema "No te he robado nada". Además mostró su punto de vista frente a las sentenciadas: Rosángela Espinoza y Michelle Soifer.