Becky G: la razón por la cual Karol G se negó a grabar 'Sin Pijama' con ella

‘Sin pijama’, de Becky G, es una de las canciones que no pueden faltar en las discotecas. El tema, interpretado junto a Natti Natasha, es uno de los himnos juveniles que, a pesar de su éxito, ha causado más de una polémica. Y es que la colombiana Karol G, tuvo algunos ‘inconvenientes’ cuando se le propuso interpretarla. ¿Qué fue lo que sucedió?

La letra de la canción Becky es bastante atrevida en algunos versos y, según Karol, no le acababa de gustar. “Cuando escuché ‘Sin Pijama’, era un poco distinta a lo que es ahora. Yo grabé mi parte, pero pasó que en la canción hay cosas con las que no concuerdo. Además, cuando yo saco una canción, me gusta decir que la siento, que es lo mío y es lo que yo soy”, relató en una reciente entrevista.

Como era de esperarse, las declaraciones de Karol G han sorprendido por su sinceridad al hablar de un tema que podría generarle una respuesta que comprometa la amistad que mantiene con Becky G, sobre todo teniendo en cuenta que la canción ha sido bastante criticada por su contenido, el mismo que hizo que esta artista colombiana se negara a ser parte de ella.

“Primero, el coro decía eso, que íbamos a fumar marihuana sin pijama y yo decía ‘no, yo canto eso y a mí no me lo cree nadie’. Yo le dije a Becky: si tú no fumas marihuana, yo tampoco, entonces, ¿para qué lo vamos a cantar en una canción? De pronto, la parte de la canción que decía que somos perras en la cama me parecía un poco fuerte”, reveló explícitamente.

Finalmente, Karol G decidió no formar parte del proyecto y fue la cantante Natti Natasha quien la reemplazó, cantando ella la parte más polémica del tema.