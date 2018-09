Stephanie Valenzuela se tatúa en el lugar menos esperado y lo graba todo

Stephanie Valenzuela se ha convertido en toda una influencer de las redes sociales desde que decidió vivir lejos del Perú. La exchica reality se ha ganado un espacio en el ciberespacio y especialmente en Instagram donde ya tiene más de un millón y medio de seguidores en todo el mundo.

Todas las fotografías y videos que comparte la modelo es comentado por sus fans y su última publicación en Instagram no fue la excepción. Stephanie Valenzuela registró el momento en que se estaba realizando un tatuaje y lo que llamó más la atención es el lugar donde se lo hizo.

"Bueno, se viene mi nuevo tatuaje y él (el tatuador) es el culpable de que salga bueno o malo. Ya saben, si sale feo es su culpa", expresó Stephanie Valenzuela al enseñar su nueva experiencia.

"Aquí en plena tatuadera. No lloro, no grito y no digo nada porque no sé qué anestesia me han puesto que no siento dolor. Eso es un milagro", dijo la modelo en otro video compartido en Instagram.

Según se pudo ver, el nuevo tatuaje de Stephanie Valenzuela se ubica en su espalda, pero aún no se sabe el diseño porque la modelo prefirió mantenerlo en reserva.

Actualmente, Valenzuela tiene una vida en Dubái, ciudad emiratí donde la modelo encontró el verdadero amor y se consolidó como una chica de las redes sociales por sus distintas publicaciones.

Stephanie Valenzuela aprovecha su espacio en las redes sociales para hablar de moda, belleza y hasta tiene un blog, donde la modelo brinda detalles de sus vivencias lejos del Perú.