Michelle Soifer arremete contra el jurado de El dúo perfecto

Michelle Soifer no ocultó su malestar luego del desfavorable puntaje que recibió de parte del jurado de El artista del año: El dúo perfecto al salir al escenario junto a su pareja Kevin Blow. "Estoy muy mortificada, uno viene contento a participar pero estas cosas hacen que uno quiere renunciar porque parece que no saben qué es lo que buscan. Se supone que cada pareja tiene que destacar en el canto y en el baile y sin embargo muchos no bailaron, pero a Kevin y a mi nos critican de esa manera pese a que creo que fuimos los únicos que bailamos", señaló.

"Me parece que lo que busca el jurado es separarnos, de lo contrario no lo entiendo. La próxima vez voy a salir a soltar un gallo y espero que me pongan el puntaje de 10 porque con el baile y el canto que hicimos en esta presentación solo nos pusieron 7, eso no me parece", acotó la cantante quien aclaró que no está molesta con Santi Lesmes que conforma el jurado. "La cosa no es con él, es con el criterio de todo el jurado, me parece ilógico y no tiene sentido. Nos quieren agarrar de camote pero se equivocaron".

Michelle dejó entrever que no volvería al reality. "Te juro que tengo ganas de irme. Para eso mejor me quedaba en mi casa. Tengo ganas de decirle a Gisela que la quiero mucho pero que no comparto con su jurado. Y no se trata solo de que nos van a cambiar de pareja, porque sabíamos que eso iba a pasar, sino porque hemos hecho una buena presentación mientras que otros soltaron gallos y se llevaron un mayor puntaje. Alguna vez alguien me dijo que virtuosos son muchos, pero creativos pocos y Kevin y yo si somos creativos".

De continuar en el reality, en la siguiente gala, Soifer deberá hacer dupla en el escenario con Rossana Fernández Maldonado a quien le tocó por sorteo, mientras que Kevin Blow lo hará junto a Daniela Darcourt. "Yo he venido aquí a divertime. En la siguiente gala voy a dar lo mejor de mi en el escenario", mencionó Blow.