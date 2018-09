Galilea Montijo revela a qué edad perdió la virginidad [VIDEO]

Galilea Montijo realizó una entrevista a Gloria Trevi, para que comente sobre su nuevo éxito y algunos temas personales, sin embargo, fue la misma presentadora del famoso programa ‘Hoy’, quien terminó confesando detalles de su pasado.

La conversación con la intérprete de ‘Me Lloras’ se realizó a través de una curiosa temática de desayuno. La presentadora de Televisa llegó a la casa de la cantante mexicana, mientras se daban un paseo por la vivienda y preparaban el desayuno, conversaron sobre algunos aspecto de la vida y en uno de esos comentarios salió el tema de la virginidad.

Esta confesión se dio mientras Galilea y Gloria jugaban “Verdad o Reto” y para evitar el castigo de comer un trozo de hot cake con mostaza y caviar, se aminó a revelar sobre su primera vez.

“¿Tu primera vez?”, dijo Trevi, sin imaginar que Montijo estaba animada a confesar, pero tenía otra duda: “¿Dónde fue o con quién?”.

Luego de aclarar sobre los detalles de la confesión la popular ‘Gali’ habló más de la cuenta.

“Tenía 16 años, ya mayorcita. Y años después me lo encuentro en un antro y (le dije): 'Mira, y pensar que fue la primera vez contigo' . (Y me contestó) '¿En serio. Yo fui el primero?' . No se acordó que le entregué mi tesoro”, reveló ante la risa de la cantante mexicana.

Luego de esta confesión la conductora de televisión se mostró indignada por la actitud de la persona con quien vivió esta etapa de su vida.

Esta es la entrevista completa de Galilea Montijo a Gloria Trevi: