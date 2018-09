Hombre sin hogar grabará disco tras impresionar con su rap al esposo de Kim Kardashian [VIDEO]

El noble gesto de Kanye West, esposo de Kim Kardashian. Un joven de escasos recursos económicos está a punto de hacer realidad su sueño de ser un famoso rapero, esto tras aprovechar la oportunidad de demostrar su talento tras cruzarse en la calle con el mediático cantante.

El marido de la integrante de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) se encontraba dando un paseo por las calles de New York, una mañana y de repente le llamó la atención un joven que se encontraba al otro lado de la berma, debido a que empezó a rapear.

Según el portal TMZ, Kanye West quedó realmente impactado por el talento de este hombre sin hogar y lo invitó a su estudio de grabación.

Este sujeto fue identificado como Nino Blu y a través de un video contó su experiencia a lado del codiciado rapero. Dijo que cuando se percató que el esposo de Kim Kardashian iba a pasara justo en frente de él, no dudó y se lanzó a rapear a todo pulmón, logrando así llamar su atención.

“Es un milagro”, contó en su video el talentoso joven, resumiendo así lo que acaba de vivir.

Lo más probable es que en los próximos meses Nino Blu se empiece a convertir en una afamada estrella en el mundo del rap debido al impulso que ha dado el mismo Kanye West.

Este hecho ha sido catalogado como un ‘noble gesto’ por parte de los fans y detractores del rapero, debido a que este artista no es muy conocido por ser “solidario”.

Este es el video del rap del hombre sin hogar y su reacción tras el 'apadrinamiento' de Kanye West, esposo de Kim Kardashian.