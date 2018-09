“Los concursos de belleza me dieron material para la comedia”

La Miss Perú Universo 2015, Laura Spoya, está en México donde continúa su faceta como ‘influencer’ y en octubre presentará en Lima su unipersonal ‘La loca espera’. Comenta que el show rompe –con humor– algunos estereotipos y que siempre se consideró una ‘miss atípica’. “Fui ‘anti-miss’. Odiaba andar en tacos, tomaba ‘chela’ como camionera (ríe). Y siempre he sido muy clara con lo que pienso, pero en los eventos tuve que ‘callarme la boca’ y hablar totalmente política porque representas a un país”.

Sin embargo, comenta que su experiencia en los certámenes de belleza, le sirvió para escribir guiones. “Me dio un material bastante amplio para la comedia (ríe). Luego de que terminé, dije: ‘tengo que sacarle provecho a esto, ahora sí me voy a burlar de las misses, pero siendo yo la protagonista de mi propia historia”.

Para Spoya, excomentarista deportiva, los últimos cambios en los concursos de belleza son saludables. “Existen misses de todos los tipos, mientras más real, mejor nos representan”. Por ello, cuestionó que criticaran el físico de Mirella Paz en ‘El gran show’.

“Fue lamentable el comentario que le hizo ...(Santi Lesmes) –ni sé su nombre– le dijo que si ella quería estar en el mundo artístico, el físico era muy importante. Me pareció terrible ahora que estamos luchando contra los estereotipos, también por darle a la mujer el poder, que no importa si eres flaca o gorda... y viene alguien que te trata de tumbar de esa manera. Me gustó que le pusieran el ‘parche’(Lucho Cáceres llamó “aberrante” a su comentario). Fue su peor castigo, que la gente lo vea como el ‘don nadie’ que es”.

“Soy una mujer casada que es libre”

En ‘La loca espera’ (el 23 y 24 de octubre Centro de la Amistad Peruano-China) dice que hablará de algunos temas ‘tabú’. “Es que Perú es un país muy doble moral: porque somos mujeres no podemos hablar de sexo, tomar licor o decir ‘sí, fui infiel’. Si lo dices te ven como ‘de lo peor’. Me gustaría hablar de cosas que no hablamos, creo que me va a causar problemas ahora que estoy embarazada (ríe)”.

La Miss Perú está casada con el empresario mexicano Brian Rullan. “Fui una adolescente rebelde y lo sigo siendo. Soy una mujer casada, pero una mujer casada que es libre, no vivo encerrada en mi casa ni tampoco ‘callándome la boca’. Casarse no significa que vayas a perder tu vida. Eso es algo que quiero decir, que se hagan respetar y también tenemos que hacer partícipes a los hombres porque, si ellos no reaccionan, no vamos a lograr nada”. ❧