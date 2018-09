Combate: Cachaza se enfurece y responde a quienes la calificaron de "traidora"

Carol Reali, conocida como 'Cachaza', se unió a la nueva temporada de 'Combate' tras varios meses de haber estado fuera de 'Esto es guerra'. Pero mientra ella se mostraba feliz por volver a un programa de competencia, hay quienes aprovecharon el momento para escribirle palabras ofensivas.

Una lluvia de críticas que la guapa brasileña no soportó y decidió dejar en claro algunas cosas tras su presentación como nueva integrante del reality de ATV. En declaraciones para el diario 'El popular' la guapa brasileña dijo estar incómoda por el calificativo que le escribieron algunas personas.

"Los fans que te quieren te seguirán donde estás. Algunos me han dicho hasta traicionera....Me molesta, yo no hice nada malo, todos lo saben. Borro todos esos comentarios, señaló la exintegrante de Esto es guerra''.

Además de defenderse de los distintos comentarios negativos que recibió tras su ingreso a 'Combate', Carol Reali aclaró su principal motivo por la que ha decidido estar en el reality de ATV es porque quiere creer como profesional.

"Vine para trabajar como reportera, no estaré participando, sino reportando detrás de cámaras. Sentía que necesitaba ese paso apea mi carrera. Muchos no entienden que dejan de hacer cosas para crecer".

Otro punto importante que reveló la popular 'Cachaza', pareja de Rafael Cardozo, es que ya no podía continuar como competidora de reality porque ya había a su tope y ahora quería experimentar algo nuevo.

"Como competidora de realitys llegué al tope, no podía más. Me quedé cinco meses en reposo. Trabajé con mis shows infantiles hasta que se me presentó la oportunidad. Yo, feliz... siete años de mi vida me dediqué a eso. Ahora me toca alentar desde atrás", agregó la exintegrante de 'Esto es guerra', reality que se transmite por América TV.