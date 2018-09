Vuelve La Boheme con Francesco Petrozzi y Andrés Veramendi

La Boheme llega a los escenarios limeños en noviembre. El espectáculo de ópera será presentada en el Teatro Municipal de Lima con la participación de los destacados tenores Francesco Petrozzi y Andrés Veramendi quienes a lo largo de sus exitosas carreras, han adquirido una gran experiencia en el papel de Rodolfo, gran protagonista de La Boheme. Petrozzi asumirá este papel en las funciones de los días 13 y 17 de noviembre, mientras que Veramendi lo hará en las funciones de los días 15 y 18.

Como se conoce, Petrozzi registra no menos de 30 prestaciones en este papel de Rodolfo y Veramendi registra no menos de 20. En ambos casos en prestigiosos teatros europeos de España, Italia, Francia, Alemania, República Checa, Austria, Rumanía, Ucrania, etc. Cabe señalar que junto a ellos serán parte de la ópera más destacada del repertorio operístico estándar, cantantes que han desarrollado su carrera en Europa y sus nombres aparecen en las principales marquesinas y teatros en el mundo.

Entre ellos estarán Dorian Lefrebre de Venezuela, Marielly Minaya de Perú y Ricardo Seguel de Chile. También se contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, dirigida esta vez por el Director italiano Marco Dallara y con la participación del Coro Nacional de Niños a cargo de la maestra Mónica Camales, y el Coro Ciudad de Lima. Las entradas se encuentran en Teleticket.

La Boheme se basa en la novela Scenes de la vie de boheme de Henru Murger, una colección de viñetas que retrata a jóvenes bohemios que viven en el Barrio Latino de París en la década de 1840. Aunque normalmente se la llama novela, no tiene una trama unificada. Como la obra teatral de 1849 de Murger y Theodore Barriere, el libreto de la ópera se centra en la relación entre Rodolfo y Mimí, acabando con su muerte. También como en la obra, el libreto funde dos personajes de la novela, Mimí y Francine, en un solo personaje, Mimí.