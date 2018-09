Vanessa Terkes cuenta cómo sorprende a George Forsyth en la cocina

Vanessa Terkes confesó que durante estos primeros días de matrimonio ya sorprendió a su esposo George Forsyth con su desarrollo en la cocina. "Desde que me casé casi no le he cocinado pero he encontrado buenas socias y buenas cocineras en la Victoria que me ayudan a alimentarlo a diario así que George come buenazo. Pero si tengo que ser honesta, lo primero que le cociné fue arroz con huevo, también le preparo canchita", mencionó.

Sobre las labores de la casa, Vanessa, fiel a su estilo contó que Forsyth es quien lava los platos. "A él le encanta el orden así que nos equilibramos muy bien, mientras yo cocino él va arreglando la cocina, y probando si le falta algo al plato, luego le gusta lavar los platos", dijo. Asimismo se refirió a sus pocas habilidades para la cocina. "Eso es verdad, no sé mucho de cocina, pero disfruto del buen comer. Hay gente que prefiere comprar ropa, yo prefiero una buena cena con un par de copas de vino y una buena conversa. Se me hace una mejor inversión", cuenta.

Precisamente tras su confesión, no sorprendió al verla en apuros en su participación junto a su mamá en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya que se verá este domingo 30. Ante sus errores su madre entró en pánico y no dudó en decirle: "Estás loca".

Como se conoce, la actriz se casó con el exfutbolista quien ahora aspira al sillón municipal de La Victoria, el pasado 15 de setiembre. A la ceremonia religiosa que se celebró en la iglesia San Pedro solo asistieron familiares y los amigos más cercanos de la pareja.