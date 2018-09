Productor de EEG rompe su silencio y envió fuerte mensaje contra Michelle Soifer [VIDEO]

La polémica generada por Michelle Soifer en 'Esto es Guerra' continúa más fuerte que nunca, y esta vez fue el productor ejecutivo del programa, Jose Luis Peña, quien decidió romper su silencio y exponer las razones por las que ya no confía en la chica reality, por lo que decidió no darle su voto de confianza.

Conocido como 'Pepe Lucho', el productor de 'Esto es Guerra' decidió hablar para 'Estás en Todas', donde fue directo al hablar de Michelle y todo lo que hizo durante los siete años que la conoce en el mundo de los reality.

“Cuando conoces tanto a una persona, esperas mucho de ella, entonces Michelle a mí me decepcionó en muchas oportunidades, y lo que ella está sintiendo ahora es lo que nosotros muchas veces hemos sentido cuando hemos confiado en ella”, afirmó el responsable del reality, quien habría sufrido de una traición por parte de la guerrera.

Ante las interrogantes por su radical decisión, Jose Luis Peña reveló que no era la primera vez en que la modelo tienen faltas que intenta justificar con "accidentes" reincidentes. “Yo la conozco siete años y en siete años cuántas veces se le perdió el pasaporte, cuántas veces se le malogró el carro, todo es una suma de cosas”, sentenció.

El productor dejó en claro que no siente apoyo por parte de Michelle, pese a ser una figura representativa del programa. "Si ella no me apoya, cómo crees que me puede sentir", culminó 'Pepe Lucho'.