Sheyla Rojas ‘trolea’ a Nicola Porcella por su ruptura con Angie Arizaga [VIDEO]

Nicola Porcella no estuvo nada contento al ser desplazado por una nota de televisión de los detalles de la próxima boda de Sheyla Rojas con Pedro Moral en la reciente emisión del programa “Estás en todas”.

El motivo fue que que la conductora de televisión se puso a comentar primero sobre su vestido de novia, y la nota de Porcella tuvo que esperar para que saliera al aire.

“O sea que primero va la nota de Sheyla y de eso vestido por las puras grabé mi ‘Niki corazón’...o sea tanta vaina me hacen hacer para que no salga mi nota”, expresó Nicola Porcella.

Ante esto, la popular ‘Shey Shey Shey’ le lanzó un fuerte dardo en pleno programa, le recordó a Porcella su ruptura con Angie Arizaga, le dijo que si no hubieran terminado, él estaría buscando el vestido de novia para la guerrera.

Esto desató que Porcella sacara su lado más ‘picón’ y le pague con la misma moneda dejando sorprendida a Sheyla Rojas. “Te deseo lo mejor del mundo, ojalá no te divorcies”, comentó el conductor de “Estás en todas”.

Los fuertes comentarios continuaron, sin embargo, la conductora le respondió con todo a Nicola Porcella dejándolo ‘calladito’.

“Obviamente sé con quién me estoy casando, lo que pasa es que yo no me casaría con alguien como tú, ahí si me divorciaría”, manifestó Sheyla Rojas.

Incluso Jaime ‘Choca’ Mandros intervino ante la pregunta de Nicola Porcella “si se casaría con alguien como él”, pero su respuesta fue contundente: “Ni hablar, ni muerto”.