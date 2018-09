Natalie Vértiz celebra su cumpleaños y recibe tremenda sorpresa en vivo [VIDEO]

La conductora de América Espectáculos, Natalie Vértiz celebra hoy su cumpleaños número 27, y decidió ir a trabajar en su día especial, sin imaginar que se llevaría una gran sorpresa por parte de sus seres queridos.

Yaco Eskenazi junto al pequeño Liam, hijo de la pareja, llegaron hasta el set de televisión del noticiero de América con una torta grande de fresas, además tenía una foto de los tres en la parte de arriba.

“Feliz cumpleaños mi amor, te amamos”, expresó emocionado Yako a su esposa, quien luego le dio un tierno beso.

Sin duda, Liam Eskenazi Vértiz se robó el show al darle tiernos besos a su mamá, incluso se atrevió a interrumpir a su papá al decir una peculiar frase: "Y tu vas a ser el jefe".

Natalie Vértiz confesó que no se esperaba la sorpresa que le preparó su familia y sus compañeros de trabajo. “Ahora si no me arrepiento de venir a trabajar un sábado y menos en mi cumpleaños”, comentó.

Muy temprano Natalie Vértiz compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram para festejar sus 27 años, donde luce su impactante figura, sus seguidores aprovecharon para escribirle miles de saludos.

“It’s a celebration! Hoy cumplo 27 añitos, que la vida me siga sorprendiendo y que nunca me falte el cariño de todos ustedes! Hoy celebro la vida”, se lee en la descripción de la imagen en Instagram.

Su gran amigo y futbolista peruano Jefferson Farfán no quiso ser ajeno al festejo, por lo cual, subió una imagen en sus historias de Instagram saludando a la modelo, dejando en claro que el lazo de amistad entre ellos es fuerte.