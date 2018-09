Tilsa Lozano llama "desastre" a Yahaira Plasencia y Jessica Newton la defiende [VIDEO]

Yahaira Plasencia se convirtió en blanco de terribles ataques en 'Válgame Dios' por parte de la modelo Tilsa Lozano, quien no dudó en llamarla "desastre" por el look que llevaba durante sus inicios en la farándula; sin embargo, fue Jessica Newton quien decidió saltar en su defensa y dejó en claro que consideró invitarla para el 'Miss Perú'.

En la última edición del programa de Latina, la Vengadora y la organizadora del concurso de belleza fueron invitadas como panelistas, pero su enfrentamiento por Yahaira Plasencia fue lo que más llamó la atención a raíz de las opiniones divididas por su apariencia física.

La primera piedra la lanzó Tilsa Lozano, quien aseguró que se veía "terrible" cuando mantenía una relación con Jefferson Farfán. "Para mí cuando estaba con Jefferson era un desastre, pelo quemado, las extensiones mal puestas, las cejas no se la sabía hacer, el diente que le faltaba, para mí era terrible. Ahora, está mil veces mejor", dijo tajante la modelo en el programa de espectáculos.

La panelista mandó los dardos contra la salsera sin imaginar que recibiría una contundente respuesta de Jessica Newton, quien dejó sin palabras a todos al revelar que había pensado en invitar a Yahaira al Miss Perú.

"A mí me encantaba, brillaba, nunca me fijé que tenía el pelo quemado, iba más allá del pelo, si le faltó el diente nunca lo vi, el baile del totó era fabuloso, una niña de un peso correcto y hasta pensé invitarla al Miss Perú", comentó la organizadora de belleza en defensa de la salsera, sorprendiendo a todos los invitados del programa, quienes incluso se rieron al pensar que no hablaba en serio.