Rosángela Espinoza se burla de las lágrimas de Michelle Soifer en 'Esto es guerra' [VIDEO]

Rosángela Espinoza y Michelle Soifer viven enfrascadas en una polémica en ‘Esto es guerra’, y hasta ahora no se conoce quién abandonará el reality de competencia. Sin embargo, el último jueves se vivió un día tenso porque Michelle Soifer no pudo más con la impotencia que lloró en vivo y dejó apenados a los seguidores de EEG.

Tras las conmovedoras lágrimas de la cantante, Rosángela Espinoza no pudo con su genio y se burló de ella, hecho que María Pía Copello desaprobó tajantemente en el set de ‘Esto es guerra’.

"Hablé con Mariana y le dije mi dolor, le dije que no iba a venir más porque me sentía mal... Nunca voy a entender el por qué de sus votos", dijo Michelle Soifer conmovida ante las cámaras de televisión.

En ese momento, Rosángela Espinoza sorprendió al interrumpir el discurso de Michelle Soifer para entregarle un pañuelo. "Un ratito, Michelle, para tus lágrimas", expresó la 'Chica selfie' con una sonrisa, generando la indignación de los conductores del programa y seguidores en las redes sociales.

"Mira, no hagas que haga algo que no quiero. Vete a tu sitio y no me molestes, porque de tu boca solo sale una tontería peor que la otra", señaló Michelle Soifer fastidiada con la intervención de Rosángela Espinoza.