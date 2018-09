Jennifer Lopez seduce a Alex Rodriguez con sexy baile sobre sus piernas [VIDEOS]

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han demostrado que tienen una buena química y que son el uno para el otro. El exbeisbolista profesional acompaña siempre a JLo a todos sus shows en Las Vegas, Estados Unidos, y retrata cada momento que pasan juntos. Alex subió un video desde la intimidad de su relación. Justamente se ve a la Diva del Bronx hacer unos movimientos sexys para su pareja.

El exdeportista colgó en sus historias de Instagram un video cuando él y la intérprete de “Dinero” se encuentran en los camerinos disfrutando un momento juntos, y se aprecia a la estrella de la música bailar encima de su pareja. Vaya que JLo sabe cómo seducir a su pareja y mantener la llama del amor encendida.

En el clip, se aprecia a Jennifer Lopez llevar un vestido negro transparente con lentejuelas, mientras que Alex Rodriguez un pantalón de vestir y una camisa blanca. JLo está sobre él reposando sobre sus piernas, pero al escuchar la música pop no dudó en hacer unos sugerentes movimientos que el empresario no dudó en prestar atención.

Las imágenes se han hecho viral en las redes sociales y los fans no han dejado de comentar que Jennifer Lopez sabe cómo mantener “encantado a su pareja”. No es la primera vez que Alex Rodriguez cuelga un video desde la intimidad de su relación, pues en otra oportunidad lo hizo desde su casa, dejando en evidencia que la cantante no llevaba prenda íntima.

Antes de subir este video a Instagram, se aprecia otros videos del show que tuvo Jennifer Lopez en Las Vegas, lugar que llegan miles de personas para ser testigo del espectáculo, y se observa a Alex Rodriguez acompañar en todo momento a su pareja.



En este video se aprecia a Alex en los show de JLo en Las Vegas.