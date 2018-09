Pamela Rodríguez presenta su nuevo álbum FFAA con show en Miraflores

Un lanzamiento que estuvo alistando. La compositora peruana Pamela Rodríguez anunció en sus redes sociales la presentación de su último disco, titulado "FFAA". Este será un único show donde tocará canciones de su reciente producción y las pedidas por sus fieles seguidores.

Pamela Rodríguez detalló que este concierto lo realizará el día jueves 25 de octubre a las 9:30 P.M. en 'Bazar', ubicado en Calle Francisco de Paula Camino 231, Miraflores. Esta será la primera vez que la cantante peruana presentará su disco "FFAA", a un año de su lanzamiento oficial.

La programación del concierto debut se atrasó por su embarazo y nacimiento de su bebé. “Si te estás preguntando por qué hago el lanzamiento del disco después de un año de su publicación, quiero compartir que a la semana de ponerlo en las plataformas digitales me enteré que estaba embarazada y mi embarazo fue extremadamente difícil y me fue imposible cantar y, por varios meses, no pude siquiera levantarme de la cama”.

Han pasado cuatro meses desde que Pamela Rodríguez se ha convertido en madre y volvió a retomar la organización del concierto de lanzamiento por su nuevo trabajo musical "FFAA". Este disco ha sido producido por Nico Saba, vocalista y compositor de la banda 'Kanaku y el tigre'. El material puede ser escuchado en todas las plataformas digitales de música.

Sobre el concierto. Pamela Rodríguez hizo pública la invitación a todos sus seguidores para que la acompañen este 25 de octubre en 'Bazar'. Puedes adquirir tus entradas en la plataforma virtual de Joinnus o en la puerta del mismo local.