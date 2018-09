Penélope Cruz: "Todos sabíamos que Harvey Weinstein era una persona complicada"

A un año de celebrarse el movimiento #MeToo, la actriz Penélope Cruz decidió hablar un poco más, acerca de su relación con el cuestionado productor Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso sexual por varias figuras de Hollywood. “Que Harvey era una persona complicada, eso lo sabíamos todos. Habíamos tenido discusiones a nivel de trabajo pero yo nunca estuve en las otras situaciones, nunca“, reveló la española en una entrevista concedida a AFP.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Lea Seydoux, Rosanna Arquette y Cara Delevingne,fueron algunas de las artistas que acusaron de acoso o abuso a Weinstein. También lo hizo Salma Hayek, que lo llamó “monstruo” y aseguró que la acosó sexualmente, la sometió a su ira creciente y hasta la amenazó con matarla. Cruz, que la considera una “hermana”, nunca lo supo.“Tampoco le puedes echar a una amiga en cara que no te haya contado algo en un momento dado”, dijo.

Según Penélope, cuando se destaparon todas las acusaciones contra Weinstein, ella experimentó “asombro y profunda tristeza”. “Yo no conocía ese lado suyo”, dijo en un comunicado aquella vez en el que aseguró que él siempre “fue respetuoso” y nunca fue testigo de "semejante actitud”.

Pese a todo, Cruz se solidarizó con las víctimas, no solo de Weinstein sino en general, porque hasta hoy insiste en que es un tema demasiado sensible en Hollywood. “Siento que tengo que hablar en nombre también de las mujeres que no tienen un trabajo de cara al público, de la mujer que se dedica a la limpieza o que es profesora, doctora, abogada, mujeres a las que nadie les está poniendo un micrófono”, indicó a la AFP.