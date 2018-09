Kim Kardashian presume vestido fabricado con 'billetes de verdad' [VIDEO]

Una vez más Kim Kardashian atrae miradas por su vestimenta, pero esta vez no se trata de un nuevo atuendo fosforecente, sino uno hecho con billetes de verdad. Esta excéntrica adquisición le viene generando todo tipo de críticas en Internet.

La empresaria acaba de mostrar al mundo a través de su cuenta de Instagram un conjunto hecho completamente de dinero en efectivo. Las fotografías y videos que subió se encuentran en la sección de Insta Stories y ha dejado a más de uno con ‘la boca abierta’ por los lujos que puede tener a su disposición.

La integrante de Keeping Up With The Kardashians asistió a una fiesta para Anastasia Berverly Hills y al tratarse de un evento de la alta sociedad no quiso pasar desapercibida luciendo un “atuendo de dinero”, una gabardina vintage de la marca de Jeremy Scott y un juego de zapatos también con decoración de billetes.

En uno de los videos de Kim Kardashian en Instagram se le puede oír dando una sorprendente explicación del por qué optó por ese outfit. “¿Qué haces cuando tu amigo vende su compañía por un par de mil millones? Te pones el dinero completo y le das una fiesta”, justificó.

Lo irónico de la situación es que grabó otro de sus clips, el cual tenía como fondo musical la canción ‘Bitch Better Have my Money” de Rihanna.

Debido a esta nuevo vestido, la esposa de Kanye West es tildada de ‘presumida’ o ‘narcisista’ en sus últimas publicaciones en Instagram, además de otros negativos adjetivos.

Esta es la recopilación de los videos de Kim Kardashian en Instagram: