'Melcochita' defiende a Manuel Liendo Rázuri y sorprende con su descripción [VIDEO]

El incidente protagonizado por Manuel Liendo Rázuri y la polémica por amenazar a un conductor con una pistola, continúa recogiendo reacciones. En esta oportunidad, Pablo Villanueva, conocido popularmente como ‘Melcochita’ se solidarizó con el acusado.

“Lo que le ha pasado al señor (Manuel Liendo) Rázuri, el de la pistola... No lo critico a él. Lo conozco y es un ‘señor de señores’. Lo que pasa es que lo han ‘toreado’ (...) A mi también me ha pasado, me han querido torear. Van te 'mentan a la madre' y una vez que te faltaron el respeto, ahí te filman”, manifestó Melcochita para las cámaras del programa ‘Nada está dicho’ de RPP.

El conductor del programa, Renato Cisneros le devolvió el comentario con la pregunta: “¿Cómo hubieras reaccionado?”.

“Por eso yo en vez de reaccionar les digo: ‘Cristo te ama, hijo’”, indicó ante la risa del también escritor.

Salir en su defensa ha provocado diversas reacciones entre los televidentes del programa, quienes de inmediato empezaron a criticar al comediante.

Como se recuerda, Manuel Liendo Razuri fue protagonista de uno de los videos virales de la última semana al aparecer diciendo insultos, amenazando con un arma de fuego e incluso llegando a escupir a un conductor.

Ante la ola de críticas, el acusado se presentó en diversos programas, sin embargo, su defensa terminó provocando más comentarios negativos en su contra.

Ante este lamentable suceso, el Ministerio de Transporte (MTC) se pronunció solicitando que Manuel Liendo Rázuri vuelva a someterse a las pruebas necesarias (médicas y psicológicas) para poder portar un arma de fuego.

Este es el video de Melcochita: