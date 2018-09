Angie Jibaja termina romance con audio de WhatsApp y expareja alarma con reacción

Dejó en shock a todos en el programa. En 'Válgame Dios', el conductor de espectáculos Rodrigo González presentó un audio de WhatsApp que la modelo Angie Jibaja envió a su madre para aclararle su participación en una fiesta que se realizó en su casa, en la cual la captaron al lado de sustancias tóxicas.

Angie Jibaja le comentó a su madre cómo se habían dado los hechos. En el audio de WhatsApp también anunció su soltería, poniendo un punto final a su romance con el joven cantante de trap Bryan Bäjak 'Rich white'. Esto se escuchó en el programa 'Válgame Dios' que emite Latina.

"Ya mamita, ya se acabó esto. Hoy día Bryan se va de la casa. Esto fue una reunión que hizo Bryan con sus amigos cuando los bebés se fueron a dormir a la casa de Keily, con María. Yo estuve un ratito, nada más. De ahí me fui a dormir porque tomé mis pastillas y me fui a dormir. Los dejé a ellos. La gente es una basura, mira como meten a la fiscalía, a la policía. Ay, Dios, este país me apesta, los odio a todos".

Tras anunciar en 'Válgame Dios' que lo había sacado de su casa tras terminar la relación amorosa, la expareja de Angie Jibaja lloró en vivo mientras expresaba cómo se sentía. Rodrigo González detalló que necesitaba ayuda.

"Todo lo que pasó en este tiempo en mi entorno me llevó a que hoy nos separemos. Angie y yo nos hemos separado. Hemos tomado rumbos distintos. Es un proceso, de hecho la voy a extrañar un montón. Realmente no estuvo todo bien. Estos problemas nos afectaron como pareja. Yo la amo. Soy emotivo y esto (la muerte de su madre) me ha llevado a esto. Ya no quiero continuar con la entrevista. Yo los respeto, pero... Ya no quiero".