Nicola Porcella y Leslie Shaw: pruebas demostrarían que son pareja [VIDEO y FOTOS]

Existen dos indicios que podrían demostrar que existe una relación entre Nicola Porcella y Leslie Shaw. La primera prueba es reacciones y comentarios en redes sociales, mientras que el segundo son las revelaciones expuestas en el programa espectáculos.

El popular ‘Zorro Zupe’ fue interrogado en el programa ‘Válgame Dios’ sobre la posibilidad de que el ‘Capitán Legendario’ y la cantante estuvieran sosteniendo una relación en secreto.

Ante esto, el controversial ‘Zorro Zupe’ no dudó en confirmar que existe una buena química entre ambas, además reveló que Nicola Porcella ya habría presentado a Leslie Shaw con su madre.

“Cuéntanos, ¿qué tal Leslie Shaw?”, consultó Gigi Mitre, y este respondió: “Son bien divertidos, lo que más me gusta de Leslie es que en verdad lo deja ser, no lo molesta, disfruta de sus amigos, no le pone condiciones, no lo limita con su familia”.

Asimismo, mencionó que el también actor realizó una parrilla a la que asistió junto a Jazmín Pinedo y dio a entender que aquella reunión fue para que ‘la cantante conozca a la suegra’. “Él nos debía una parrilla para hacernos una presentación y estamos muy contentos por eso”, agregó.

La segunda prueba de que podría haber algo más que una amistad entre Nicola y Leslie, fue el comentario que realizó él en una de las fotos que ella publicó en Instagram.

“Las estrellas no piden permiso para brillas”, escribió Porcella al pie de la foto de Shaw, provocando que los usuarios empiecen a especular.

Mientras algunos usuarios intentaban ‘animar’ a revelar su relación, otros indicaron que la foto fue publicada casi a la misma hora que Angie Arizaga compartía sensuales postales por su cumpleaños.

Esta es la la publicación en Instagram:

Este es el video en Instagram que compartió la mamá de Nicola Porcella, Jazmín Pinedo, Zorro Zupe y aparentemente Leslie Shaw: