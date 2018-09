Emanuel Soriano:“Soy de tomar las cosas con calma”

¿ ¿Qué tal la experiencia de cocinar en pocos minutos?

Demasiada adrenalina. Me vieron calladito porque desde chico soy muy obediente con mi mamá. Mi mamá me indicaba y yo confiaba en sus palabras. A mí me gusta cocinar aunque lo hago poco. Y cuando lo hago, me tomo mi tiempo. Siento que cocinar es como una especie de meditación.

¿Has conquistado por el estómago?

Creo que no, pero sí me gusta ese detalle de cocinarle a mi pareja. Con María Claudia nos engreímos preparándonos cosas ricas. A veces ella hace los desayunos y yo el almuerzo. Ella cocina muy bien. Aunque por el tiempo es difícil. Además, yo me cuido con la comida.

¿Han pensado en casarse?

No lo descarto, pero el matrimonio no es algo por lo que me desviva, creo que todo se va a ir dando cuando se tenga que dar. ¿Hijos? No niego la posibilidad pero ahorita no pienso en ello. Y ella también lo está tomando con calma.

¿En qué proyectos estás?

Estoy en la obra teatral Tebas Land que habla del parricidio y que va hasta el 22 de octubre. Además, hay algunos proyectos de cine esperando, pero se necesita apoyo económico. También me gustaría escribir y dirigir cine. Debo encontrar un espacio para hacerlo. No solo quiero interpretar a un personaje, quiero ser quien escriba este universo. ❧