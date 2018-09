Avril Lavigne: Así fue su regreso a la música [VIDEO]

Avril Lavigne, estrella del pop de inicios del 2000, volvió a dar una presentación en vivo, tras superar la enfermedad de Lyme, que la alejó de los escenarios. "Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Sentía como si me estuviera ahogando. Como si estuviera sumergiéndome en el agua y solo tuviera que salir a tomar aire. Como si estuviera en un río arrastrado por una corriente", escribió como parte de una carta dirigida a sus fans, antes del lanzamiento del primer sencillo, la balada 'Head Above Water'.

El escenario elegido por la voz de 'Complicated' fue el programa de Jimmy Kimmel, presentador de los Óscar 2017. La canadiense lució vestida de blanco, para entonar esta balada de piano, un tema personal sobre su lucha contra la enfermedad. Fue presentada entre aplausos, como vemos en este video.

Parte de la letra de 'Head Above water', dice lo siguiente. "Dios, mantén mi cabeza fuera del agua / No dejes que me ahogue, se hace más difícil / Te encontraré allí en el altar / Cuando caiga sobre mi rodilla, no me dejes ahogar". Su presentación ha sido catalogado como "emocional" y le han dedicado algunas reseñas como en la página de Billboard. Para el medio estadounidense, la cantante ha demostrado un lado "nunca antes visto", con una voz vulnerable y potente.

La cantante fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme (producida por la picadura de una garrapata), tras acudir a varios especialista, tal como reveló en el 2015. "Estaba en Los Ángeles y fue el peor momento de mi vida. Veía a todos los especialistas posibles, los médicos 'top' y eran unos estúpidos. Se colocaban frente a sus computadoras y me decían: 'Tienes el síndrome de fatiga crónica' ".