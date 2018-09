Stephanie Cayo indignada tras rechazo en casting por ser "muy linda" [FOTO]

Stephanie Cayo sorprendió en su cuenta de Twitter con una reciente publicación, debido a que la modelo peruana expresó su indignación tras ser rechazada en un casting al que aspiraba, todo por ser "muy linda para el papel" que debía interpretar.

La reconocida actriz nacional expresó su malestar a través de Twitter, donde reveló la razón por la que se quedó sin el papel, la cual sorprendió a sus miles de seguidores. Su belleza física se convirtió en el principal obstáculo para que logre hacerse con el papel, según compartió en su red social.

“Cuando vas a una audición y les encantas pero por ‘too beautiful for the part’ (muy linda para el personaje) no te dan el papel, no sé si llorar o reír o gritarles la *que los parió”, dijo molesta la actriz de la serie de Netflix “Club de Cuervos”, donde recibió el apoyo de sus seguidores y otros artistas nacionales.

"La naturaleza de “esta industria” debería ser precisamente eso. La naturaleza, que es libertad, que es Arte. Libre de ideas antiguas que no aportan un cambio positivo en cómo vemos el mundo", fue otro de los mensajes de la actriz, quien no especificó cuál era el personaje o la productora que la rechazó.

Por su parte, el actor Germán Loero expresó su apoyo a la joven modelo con un duro mensaje: "Que se jo...", indicó en la red social, donde también decenas comentaron en favor a la actriz peruana.